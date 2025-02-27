شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة طلائع الجيش والبنك الاهلى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة طلائع الجيش ضد البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أحرز الاهداف كل من يسرى وحيد فى الدقيقة 58 وحامد الجبرى فى الدقيقة 27 لفريق طلائع الجيش بينما جاءت أهداف فريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل فى الدقيقة 84 وأحمد ياسر ريان فى الدقيقة الاولى من عمر الوقت البدل الضائع للقاء من علامة الجزاء.

وبهذة النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 21 نقطة بينما ارتفع رصيد البنك الاهلى للنقطة 26 بالمركز الخامس.