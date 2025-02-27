شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني للمحليين يختتم تحضيراته قبل السفر لمواجهة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب المصري للمحليين تدريباته مساء اليوم، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخبها في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا للمحليين.

وخاض الفريق مرانه الأخير تحت قيادة المدير الفني وائل رياض، حيث ركز الجهاز الفني على وضع اللمسات النهائية على الجوانب التكتيكية، إضافة إلى تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات الودية الأخيرة.

وتقام مباراة الذهاب على استاد فري ستيت بمدينة بلومفونتين 2 مارس، أما مباراة الإياب فتقام يوم الأحد 9 مارس المقبل الساعة التاسعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

وتضم قائمة المنتخب كل من: «حراسة المرمى: محمود أبوالسعود، حسين زكريا، محمد أبوالنجا، أحمد طارق، والدفاع: أيمن أشرف، عبدالرحمن صميدة، مهاب سامى، احمد عيد، لؤي وائل، سيد نيمار، شريف رضا، محمود إبراهيم، أحمد خالد، وفي الوسط: محمد صادق، أحمد خالد كباكا، رامز ميلاد، محمد عنتر، محمود دياستي، محمد مجدى، يوسف الجوهري، مصطفى جمال، محمود طلعت، محمد بهاء، والهجوم: مروان عثمان، محمد السيد، علي حسين».

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طاقمين من السنغال وغانا لإدارة مباراتى الذهاب والإياب بين المنتخب الوطني للمحليين ونظيره الجنوب أفريقي في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة الثامنة لكأس أفريقيا للمحليين، والتي تستضيفها تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.