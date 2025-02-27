شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى زيكو يتقدم لـ زد أمام الزمالك فى الدقيقة 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى "زيكو" مهاجم فريق زد من تسجيل هدف التقدم بمرمى الزمالك فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التى تجمعهم حاليا على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ16 من عمر دورى نايل.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة بداية هادئة من قبل فريق الزمالك وزد، وانحصر معظم اللعب فيها فى منطقة وسط الملعب، ولم تشهد الربع ساعة أى هجمة خطيرة تذكر على المرميين.

تشكيل الزمالك أمام زد

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي وسيف الجزيري.

تشكيل زد أمام الزمالك

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.

ترتيب الزمالك ضد زد في الدورى

يدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 15 مباراة و8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض زد المباراة محتلاً المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة و4 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.