شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..طلائع الجيش يتقدم على البنك الأهلي بهدف الجابري والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي المُقامة حالياً بإستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل بتقدم الطلائع بهدف سجله حامد خالد الجباري في الدقيقة 27.

فرض الطلائع اسلوبه على اللقاء منذ بدايته ولاحت له أكثر من فرصة إلى أن نجح الجابري في تسجيل هدف التقدم حيث أنطلق خالد عوض من الجبهة اليمنى وأررل كرة جيدة استقبلها حامد خالد الجابري بتسديدة رائعة بكعب القدم سكنت شباك البنك الأهلي ، ونال أسامة فيصل مهاجم الأخير بطاقة صفراء للخشونة ، وواصل الأداء الحماسي من الفريقين إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الطلائع بهدف نظيف.

ويخوض طلائع الجيش المباراة ، بتشكيل مكوّن من :

حارس المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - جودوين شيكا.

فيما يخوض البنك الأهلي ، المباراة بتشكيل مكوّن من :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيونى، بوبكر كيتا

خط الوسط: سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، سعيد سيمبورى

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة لبدلاء البنك الأهلي ، على النحو التالى

احمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، هشام صلاح، احمد ياسر، احمد ربيع، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى، احمد سعيد

ويدخل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المباراة في المركز الثامن برصيد 20 نقطة حققها الفريق في 15 مباراة حيث فاز في خمسة وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم أيضا ، أحرز لاعبوه 11 هدفا ، ومنى مرماه بـ14 هدفا .

في الوقت نفسه يخوض البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بمعنويات مرتفعة جدا بعد تحقيق عدة إنتصارات في اللقاءات الأخيرة والتي أدت لإرتفاع رصيده إلى 25 نقطة نقطة صعدت به للمركز الرابع بجدول الترتيب .