شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يقرر تعين عبدالظاهر السقا مديراً رياضياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس تعيين عبدالظاهر السقا نجم الكرة المصرية السابق مديراً رياضياً للنادي في الفترة المقبلة ، وسيبدأ عبدالظاهر السقا عمله من اليوم في حضور وليد دعبس رئيس النادي وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وأتفق نادي مودرن سبورت مع عبدالحليم علي مدير الكرة على انتهاء العلاقة بينهما بشكل ودي، ووجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الشكر إلى عبدالحليم علي مدير الكرة صاحب التجربة الرائعة على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للنجم عبدالحليم علي في الفترة المقبلة ، وستظل العلاقة الطيبة تجمع بين نادي مودرن سبورت وعبدالحليم علي بشكل دائم.

وحقق الجونة الفوز على نظيرة مودرن سبورت بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهم أمس على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق الجونة للنقطة 16 محتلا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 9 محتلا المركز الأخير.