شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وزد أف سى فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق زد على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".



أرقام الزمالك وزد

أرقام الزمالك وزد اف سى فى الدورى

يدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 15 مباراة و8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم، سجل لاعبو الأبيض 26 هدفا واستقبلت شباكهم 15 هدفا.

في المقابل يخوض زد المباراة محتلاً المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 19 نقطة من 15 مباراة و4 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم، وسجل لاعبو زد 12 هدفا واستقبل 10 أهداف.

آخر ظهور للزمالك في الدورى عندما تعادل مع الاهلى في القمة بهدف لمثله، بينما حقق زد الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين في نفس الجولة.