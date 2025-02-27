شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

خاض الفريق مرانه اليوم ، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة ‏عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وفقرات تخصصية، فيما اكتفى عدد من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم، ‏للتخلص من الإجهاد.‏

كان الأهلي قد فاز على حرس الحدود، بهدف دون مقابل سجله أشرف بن شرقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ‏ببرج العرب، ضمن منافسات البطولة.



اشرف بن شرقي



افشة ونيدفيد



افشة



الأهلي



الجهاز الفني للأهلي



الساعي



السولية



الشناوي



بن شرقي



حراس الأهلي



حمزة



داري وبن شرقي



داري



رضا



سمير



عبد الله



كمال



كوكا



مخلوف