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شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور

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  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 1/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 2/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 3/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 4/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 5/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 6/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 7/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 8/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 9/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 10/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 11/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 12/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 13/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 14/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 15/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 16/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 17/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 18/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 19/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 20/21
  • شاهد بداية استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري .. صور 21/21

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القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمباراة طلائع الجيش، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن ‏منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

خاض الفريق مرانه  اليوم ، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، لمناقشة ‏عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وفقرات تخصصية، فيما اكتفى عدد من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم، ‏للتخلص من الإجهاد.‏

كان الأهلي قد فاز على حرس الحدود، بهدف دون مقابل سجله أشرف بن شرقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجيش ‏ببرج العرب، ضمن منافسات البطولة.

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

 

افشة ونيدفيد
افشة ونيدفيد

 

 

افشة
افشة

 

 

الأهلي
الأهلي

 

 

الجهاز الفني للأهلي
الجهاز الفني للأهلي
الساعي
الساعي
السولية
السولية
الشناوي
الشناوي
بن شرقي
بن شرقي
حراس الأهلي
حراس الأهلي
حمزة
حمزة
داري وبن شرقي
داري وبن شرقي

 

 

داري
داري
رضا
رضا
سمير
سمير

 

 

عبد الله
عبد الله
كمال
كمال
كوكا
كوكا
مخلوف
مخلوف
نيدفيد
نيدفيد

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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