شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى وحيد رجل مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد يسرى وحيد لاعب فريق طلائع الجيش جائزة رجل مباراة فريقه أمام البنك الاهلى عقب تسجيل هدف والظهور بشكل قوى أثناء اللقاء.

وحسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مواجهة طلائع الجيش والبنك الاهلى فى المباراة التى جمعتهم منذ قليل على جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل.

أحرز الاهداف كل من يسرى وحيد فى الدقيقة 58 وحامد الجبرى فى الدقيقة 27 لفريق طلائع الجيش بينما جاءت أهداف فريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل فى الدقيقة 84 وأحمد ياسر ريان فى الدقيقة الاولى من عمر الوقت البدل الضائع للقاء من علامة الجزاء.

وبهذة النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 21 نقطة بينما ارتفع رصيد البنك الاهلى للنقطة 26 بالمركز الخامس.