شكرا لقرائتكم خبر عن زيكو وميسى وشادى حسين يقودون هجوم زد أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وجاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.

يدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 15 مباراة و8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض زد المباراة محتلاً المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة و4 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.