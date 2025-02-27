شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي الدرع يؤازر الزمالك في قمة دوري المحترفين أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

حرص يحيي الدرع نجم منتخب كرة اليد المحترف في صفوف فيزبريم المجرى علي مؤازرة فريقه السابق الزمالك أمام الأهلي في قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي والزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر والمحدد لها السادسة و النصف مساء اليوم الخميس .

يتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة ثم سموحة ثالثا برصيد 15 نقطة ومن بعده سبورتنج رابعا بنفس الرصيد يليه طلائع الجيش خامسا برصيد 13 نقطة .

يقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين و أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين ، وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل، وشهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .