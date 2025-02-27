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يحيي الدرع يؤازر الزمالك في قمة دوري المحترفين أمام الأهلي

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يحيي الدرع يؤازر الزمالك في قمة دوري المحترفين أمام الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 27 فبراير 2025 06:51 م

حرص يحيي الدرع نجم منتخب كرة اليد المحترف في صفوف فيزبريم المجرى علي مؤازرة فريقه السابق الزمالك أمام الأهلي في  قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين للرجال للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي والزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر والمحدد لها السادسة و النصف مساء اليوم الخميس .

يتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادي  الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة ثم سموحة ثالثا برصيد 15 نقطة ومن بعده سبورتنج رابعا بنفس الرصيد يليه طلائع الجيش خامسا برصيد 13 نقطة .

يقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة  وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين و أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين ، وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل، وشهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

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