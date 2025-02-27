شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يتأهل لمواجهة طارق مؤمن في نهائي بطولة قطر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

ضمنت مصر لقب بطولة قطر للاسكواش، بعد تأهل الثنائي، طارق مؤمن وكريم عبد الجواد إلى المباراة النهائية للبطولة، التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 24 إلى 28 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وفاز كريم عبد الجواد على مواطنه فارس الدسوقي في نصف النهائي بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 8-11, 11-7, 11-2.

كما فاز طارق مؤمن على مواطنه يحيى النوساني في نصف النهائي أيضاً بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 11-8.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر فبراير الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ90 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 12.