شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مازن هشام من بطولتي نيوزيلندا وأستراليا المفتوحة للاسكواش بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، انسحاب مازن هشام المصنف السابع عالميا، من بطولتي أستراليا المفتوحة ونيوزيلندا المفتوحة المقبلتين، بسبب إصابة متكررة في الركبة.

وكانت أخر مشاركة للاعب المصري في بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش في ديسمبر الماضي، وسيسعى للعودة إلى المنافسات في أقرب وقت ممكن.

بسبب انسحاب مازن هشام، تم إجراء العديد من التغييرات على قرعة المستويين الذهبي والفضي، ببطولتي أستراليا ونيوزيلندا.

ففي قرعة بطولة نيوزيلندا المفتوحة، يحل الإنجليزي مروان الشوربجي محل مازن هشام في المركز الثاني وسيواجه الفائز من مباراة بيرنات جومي أو أنتوني ليبر المشارك ببطاقة دعوة في الدور الثاني، كما انتقل جريج لوبان إلى أحد المراكز الأربعة الأولى في التصنيف.

وفي قرعة بطولة أستراليا المفتوحة، يحل بطل العالم السابق كريم عبد الجواد محل مازن هشام في المركز الثاني وسيواجه إما هنري ليونج أو إيكر باجاريس في الجولة الثانية.

وأصبح المصنف الحادي عشر عالميًا يوسف سليمان، الآن، المصنف الرابع للبطولة ويتساوى في نفس نصف القرعة مع مواطنه كريم عبد الجواد.