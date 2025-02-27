شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو أحمد شوبير ويطالب بمنع ظهوره على الفضائيات والان مع تفاصيل الخبر

تقدم نادى الزمالك اليوم الخميس بشكوى رسمية ضد الإعلامي احمد شوبير إلى المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام مُطالباً بعدم ظهوره علي الفضائيات مرة أخرى.

وبرر الزمالك شكواه ضد الإعلامي أحمد شوبير لنشره فيديوهات تحرض على نشر التعصب بين الجماهير المصرية وهو ما يُخالف ميثاق الشرف الإعلامي.

وطالب الزمالك بوقف الإعلامى أحمد شوبير ومنعه من الظهور إعلامياً لما بدر منه من مخالفات.