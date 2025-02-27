شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتقدم على سموحة بثنائية صلاح محسن في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من المصري، أمام سموحة، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل صلاح محسن هدف التقدم للمصري في الدقيقة الخحامسة قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثنائية نظيفة.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقى ، خالد صبحى ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى في الدفاع، محمد مخلوف ، سمادو أتدجيكو، أحمد عيد في الوسط، دغموم ، فخر الدين بن يوسف، وصلاح محسن في الهجوم.

البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، خالد الغندور ، ميدو جابر ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، جون ايبوكا ، بابا بادجي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي: الهاني سليمان لحراسة المرمى، عبد الرحمن عامر ، بركات حجاج ، محمد رجب الصافي ، محمد كونيه في الدفاع ، عمرو السيسي ، محمد متولي كناريا، ابو بكر ليادي في الوسط ، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونة، صامويل أمادي في الهجوم.

وتواجد على دكة بدلاء سموحة كلا من: حسين تيمور ، هشام حافظ ، محمد سالم ، مصطفى البدري ، أشرف مجدي ، محمد مصطفى ميدو ، اسلام عطية ، محمود صابر ، دوكو دودو