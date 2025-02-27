شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 2-2 يحسم مواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مواجهة طلائع الجيش والبنك الاهلى فى المباراة التى جمعتهم منذ قليل على جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل.

أحرز الاهداف كل من يسرى وحيد فى الدقيقة 58 وحامد الجبرى فى الدقيقة 27 لفريق طلائع الجيش بينما جاءت أهداف فريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل فى الدقيقة 84 وأحمد ياسر ريان فى الدقيقة الاولى من عمر الوقت البدل الضائع للقاء من علامة الجزاء.

وبهذة النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 21 نقطة بينما ارتفع رصيد البنك الاهلى للنقطة 26 بالمركز الخامس.

ويخوض طلائع الجيش المباراة ، بتشكيل مكوّن من :

حارس المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: خالد عوض - أحمد علاء - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: حامد الجابري - علي حمدي - إسلام محارب.

الهجوم: يسري وحيد - رجب عمران - جودوين شيكا.

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيونى، بوبكر كيتا

خط الوسط: سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، سعيد سيمبورى

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة لبدلاء البنك الأهلي ، على النحو التالى

احمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، هشام صلاح، احمد ياسر، احمد ربيع، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى، احمد سعيد