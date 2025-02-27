شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الشتاء تصنع الفارق مع الأهلي وتشعل المنافسة داخل المعسكر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

قدمت الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي في شهر يناير الماضي الإضافة الفنية للفريق الأحمر، ونجحت في تقديم أوراق اعتمادها وإشعال المنافسة في مختلف المراكز، بل منهم من حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر، والتفوق على بعض اللاعبين القدامى في صفوف الأهلي.

ونجح النادي الأهلي في إبرام 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهم نيتس جراديشار وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأحمد رضا، وجميعهم يحصلون على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر.

البداية مع نيتس جراديشار الذي يعد أكثر صفقات الأهلي نجاحا في الميركاتو الشتوي، بعدما حجز مكان اساسي في تشكيل الأهلي منذ اول مشاركة في مباراة بيراميدز بالجولة العاشرة للدوري، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين، وبات من أهم اللاعبين في كتيبة السويسري مارسيل كولر.

أشرف بن شرقي، شارك في مباراتين فقط مع الأهلي وظهر خلالهما كبديل في ظل عودته من الإصابة في العضلة الأمامية، ونجخ خلالهم في تسجيل هدفين وقيادة فريقه لحصد 4 نقاط في سباق المنافسة على الاحتفاظ بدرع الدوري.

فيما يحصل مصطفى العش على فرصة المشاركة الأساسية ويقدم مستويات طيبة مع الفريق الأحمر ونال ثقة الجهاز الفني والجماهير الحمراء في الفترة الأخيرة، ويقدم مستويات ثابتة.

وأخيرا، أحمد رضا الذي حجز مكان في التشكيل الأساسي بجوار مروان عطية وإمام عاشور ونجح في تسجيل أول اهدافه بقميص الأهلي من أول مشاركة أساسية في مباراة الإسماعيلي، بعدما شهدت مباراة الأهلي أمام فريقه السابق "بتروجت تسجيل ظهوره الرسمي الأول بالقميص الأحمر والتي شارك فيها كبديل.