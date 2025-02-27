شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقود هجوم الزمالك أمام زد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زد، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد حسام ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد الجفالي وسيف الجزيري.

يدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 15 مباراة و8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض زد المباراة محتلاً المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة و4 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.