شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة زد اف سى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يواجه فريق زد على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

أرقام بيسيرو مع الزمالك أمام زد

وقاد جوزيه بيسيرو الزمالك في مباراتين قبل هذه المباراة، حيث تعادل في أول مباراة مع بتروجت بهدف لمثله، ثم التعادل مع الاهلى بهدف لمثله في الجولة الماضية، سجل لاعبو الزمالك تحت قيادته هدفين واستقبلت شباكهم هدفين أيضا.

ويتطلع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تحقيق الفوز الأول مع القلعة البيضاء بعد التعادل فى أول مباراتين مع بتروجت والأهلى، بينما يستهدف مجدى عبد العاطى مدرب زد مواصلة الانتصارات بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة فى الجولة الماضية.

وحذر بيسيرو اللاعبين خلال التدريبات من التهاون أمام مرمى زد، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس، ويمنحهم دفعة معنوية كما اهتم الجهاز الفنى للأبيض على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات زد لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.