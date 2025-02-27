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سيد عيد يجرى البروفة الأخيرة لتجهيز بتروجيت لمواجهة سيراميكا بالدورى

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سيد عيد يجرى البروفة الأخيرة لتجهيز بتروجيت لمواجهة سيراميكا بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد، تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من دورى nile.

بتروجيت يبحث عن الفوز

ويجرى سيد عيد البروفة الأخيرة لخطة مباراته مع سيراميكا اليوم، ويختار اللاعبين الذين يدخلون معسكرا مغلقا اليوم لزيادة التركيز على اللاعبين من أجل كسر سلسلة النتائج السيئة.

ويسعى سيد عيد المدير الفني ل للخروج بنتيجة إيجابية في محاولة للدخول ضمن التسعة الكبار في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها فريقه منذ بداية الموسم .

وفشل فريق بتروجيت في تحقيق أي فوز خلال آخر 5 مواجهات سابقة، حيث تعادل مع الاتحاد سلبيا وخسر من الاهلى 2 /1، ومن سموحة بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع الزمالك بهدف لمثله، وأخيرا مع حرس الحدود بهدفين لمثلهما.

يحتل بتروجت المركز الحادى عشر في جدول ترتيب برصيد 19 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات، سجل لاعبو الفريق البترولى 14 هدفا واستقبلت شباكه 13 هدفا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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