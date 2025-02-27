شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لفعاليات معرض ومؤتمر سبورتس اكسبو 2025 في نسخته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر سبورتس اكسبو 2025، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يعد سبورتس اكسبو أحد أهم وأكبر الفعاليات الرياضية والاستثمارية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. واستمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري بالشراكة مع الشركة المتحدة للرياضة.

افتتح المعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات معرض، بمشاركة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي ولفيف من الشخصيات الرياضية المحلية العالمية. وشهد المعرض حضورًا لافتًا من كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة في مختلف مجالات صناعة الرياضة، بما في ذلك شركات الملابس الرياضية ومصنعي الأدوات والمعدات الرياضية.

استقطب المعرض نحو 200 عارض من مختلف الشركات العاملة في مجال الرياضة، وزاره نحو 15 ألف زائر، حيث استمتعوا بمجموعة متنوعة من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي نظمت على هامش المعرض، بما في ذلك منافسات في كرة القدم، وتنس الطاولة، ورفع الأثقال، والرماية، إلى جانب العديد من الألعاب الترفيهية الأخرى، التي حظيت بتفاعل واسع من الحضور ومشاركتهم الفعالة.

سلط المعرض بالتعاون مع Soccerex الضوء على الدور المحوري، الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستثمار الرياضي، حيث نجح في استقطاب الشركات العالمية، وتشجيع رواد الأعمال على تطوير مشاريع مبتكرة في هذا القطاع الحيوي. فضلًا عن دعم الابتكار في مختلف المجالات الرياضية، سواء في تقنيات التدريب والأداء، أو في تصنيع المعدات والملابس الرياضية، بما يواكب أحدث التطورات العالمية. ويعزز المعرض من مكانة مصر كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مستفيدًا من بنيتها التحتية المتطورة، والمنشآت الرياضية الحديثة، والخبرات التنظيمية التي تجعلها قادرة على استضافة الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية بكفاءة عالية.

وشارك في المعرض ممثلون عن أندية عالمية كبرى مثل إيه سي ميلان، والنصر السعودي، وريال مدريد، وبنفيكا، بالإضافة إلى اتحادات رياضية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم "CAF"، والدوري الإسباني "LALIGA". كما حضر عدد من نجوم كرة القدم العالمية، منهم الحارس البرازيلي الأسطوري ديدا ومايكل سيلفيستر لاعب مانشستر يونايتد السابق.

يرتكز سبورتس اكسبو على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز دور الرياضة كأداة اقتصادية وتنموية، حيث تضمن المحور الأول "الرياضة والتكنولوجيا"، الذي ركز على استعراض أحدث الحلول الرقمية في تحليل الأداء الرياضي، الذكاء الاصطناعي في التدريب، والواقع الافتراضي لتعزيز تجربة المشجعين، وتقنيات البث المباشر المتطورة.

شهد اليوم الأول العديد من الفعاليات الرياضية والمسابقات، بالإضافة إلى جلسات نقاشية حول أهمية الرياضة ودورها في تنمية المجتمعات. تضمنت الفعاليات جلسة عن تأثير كرة القدم ودور البرامج التدريبية في تطوير المهارات الرياضية والحياتية، وأخرى استعرض فيها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "CAF" دوره في تطوير كرة القدم الأفريقية وتعزيز مكانتها دوليًا. كما نظم النادي الأهلي جلسة حول استراتيجيات الإدارة والاستثمار لتحقيق التوازن بين النجاح الرياضي والاستدامة، بينما شارك نادي بيراميدز في جلسة استعرض فيها تجربة نجاحه، ورؤيته الطموحة لتطوير كرة القدم المصرية.

أما اليوم الثاني، فقد شهد جلسات نقاشية وحوارية مهمة، منها جلسة حول استكشاف فرص تمويل كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخرى عن تطور كرة القدم النسائية، والتي ناقشت التحديات التي تم تجاوزها والفرص المستقبلية للارتقاء بهذه الرياضة عالميًا. كما تضمنت الفعاليات جلسة حول مستقبل التشجيع في ظل التحول الرقمي، استعرضت أحدث التقنيات التي تعيد تشكيل تجربة المشجعين، إلى جانب جلسة حول أهمية الصحة النفسية للاعبين، والتي ناقشت التحديات التي يواجهونها داخل وخارج الملاعب، وأفضل الحلول لتحسين حياتهم المهنية والشخصية.

اختتم المعرض فعالياته في اليوم الثالث والأخير بسلسلة من الأحداث والأنشطة المهمة، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكات في قطاع الرياضة ودعم الاستثمارات الرياضية المستقبلية، منها بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، يهدف بروتوكول التعاون إلى تقديم خدمات الدفع الالكتروني لأنشطة وخدمات ومنشآت وزارة الشباب والرياضة، ومراكز التنمية الشبابية بالمحافظات المصرية، وأنشطة وخدمات مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون آخر مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، لإنشاء سلسلة Asmia للأندية الصغيرة، من خلال أصول وممتلكات وزارة الشباب والرياضة المصرية الغير مستغلة.

كما شهد المعرض إطلاق المنصة الوطنية الرياضية للخدمات الرقمية Score. تهدف المنصة إلى تقديم خدمات رياضية رقمية متميزة لرفع مستوى الرياضيين، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة، وتنويع مصادر الاقتصاد وازدهاره تحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر ۲۰۳۰، نحو بناء مجتمع صحي.

وخلال اليوم الثالث استضاف "سبورتس إكسبو 2025"، أيضًا ممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، وذلك في إطار الاهتمام بدعم قطاع الرياضة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتنمية الشباب وتحقيق التنمية المستدامة. وشهدت الزيارة قيام وفد التنسيقية الذي يضم النائب محمد تيسير مطر، والنائب أحمد مقلد بتفقد أجنحة المعرض المختلفة، للتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في المجال الرياضي، ومناقشة سُبل دعم وتطوير الرياضة في مصر، وكيفية تعزيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وفي إطار دعم المواهب الشابة، تم تكريم الطلاب المشاركين في مسابقة الرسم، التي أقيمت على هامش المعرض بحضور أكثر من 2000 طالب وطالب من أكثر من 93 مدرسة مصرية، حيث تم توزيع الجوائز التقديرية والعينية لتحفيزهم على تنمية مهاراتهم الإبداعية.

الجدير بالذكر أن معرض "سبورتس إكسبو 2025" يُعد واحدًا من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، حيث يجمع نخبة من الشركات والخبراء لعرض أحدث المنتجات والخدمات في عالم الرياضة والتكنولوجيا الرياضية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.