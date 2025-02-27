شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمد الصباحى قبل مواجهة زد؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة الزمالك وزد على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى "دورى Nile"، للحكم محمد الصباحى.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم محمد الصباحي، ويعاونه كل من: محمد عزازي (حكم مساعد 1)وائل شعبان (حكم مساعد 2)أسامة إسماعيل (حكم رابع)مصطفى الشهدي (حكم VAR)صبحي الغمراوي (حكم مساعد VAR).

أرقام الزمالك مع صافة الصباحى

أدار محمد الصباحي 23 مباراة للزمالك في الدوري الممتاز قبل لقاء زد، وفاز الزمالك في 15 مباراة من أصل 23 مع صافرة الحكم محمد الصباحي، في حين تعادل في 5 مناسبات وخسر في 3.

كانت أول مباراة يديرها الصباحي للزمالك في الدوري بموسم 2012-2013 أمام طلائع الجيش وفاز فيها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويضم الدوري المصري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.