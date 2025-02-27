شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات لا تفوتك عن قمة الأهلي والزمالك فى دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محبو وعشاق كرة اليد المواجهة المنتظرة فى قمة المرحلة النهائية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2024-2025 بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الخميس بعد تأخيرها لمدة 30 دقيقة للبث التليفزيونى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى والزمالك بدورى كرة اليد على الهواء مباشرة.

الأهلى يتصدر ترتيب الدورى.. والزمالك ثانيا

يتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 24 نقطة، يليه الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة ثم سموحة ثالثا برصيد 15 نقطة ومن بعده سبورتنج رابعا بنفس الرصيد يليه طلائع الجيش خامسا برصيد 13 نقطة.

مباراة الأهلى والزمالك بدون جمهور

يقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفنى للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين.

الزمالك يتفوق فى قمة الدور الأول

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30.