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صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام سموحة بالدوري في أول مباراة لـ بوجلبان

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صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام سموحة بالدوري في أول مباراة لـ بوجلبان

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الخميس، 27 فبراير 2025 03:39 م

أعلن التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني الجديد للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة سموحة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى، محمود جاد، كريم العراقى ، خالد صبحى ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى، محمد مخلوف ، سمادو أتدجيكو، أحمد عيد ، دغموم ، فخر الدين بن يوسف، وصلاح محسن.

البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، خالد الغندور ، ميدو جابر ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، جون ايبوكا ، بابا بادجي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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