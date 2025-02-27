شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام سموحة بالدوري في أول مباراة لـ بوجلبان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني الجديد للنادي المصري، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لخوض مباراة سموحة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام على ستاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى، محمود جاد، كريم العراقى ، خالد صبحى ، محمد هاشم ، عمرو سعداوى، محمد مخلوف ، سمادو أتدجيكو، أحمد عيد ، دغموم ، فخر الدين بن يوسف، وصلاح محسن.

البدلاء : محمود حمدي ، حسن علي ، محمد دبش ، خالد الغندور ، ميدو جابر ، مصطفى أبو الخير ، أحمد علي عامر ، جون ايبوكا ، بابا بادجي.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.