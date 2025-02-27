شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل وأنور في الهجوم.. تشكيل البنك الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: داو سيريل، محمود الجزار، محمد بسيونى، بوبكر كيتا

خط الوسط: سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، سعيد سيمبورى

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو انور

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، هشام صلاح، احمد ياسر، احمد ربيع، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى، احمد سعيد