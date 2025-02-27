شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن أزمة محمد أشرف روقا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تقدم محمد أشرف روقا لاعب فريق الزمالك السابق، و حرس الحدود الحالي، بشكوى ضد نادى الزمالك، لدى اتحاد الكرة، للحصول على مستحقاته.

نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن أزمة محمد أشرف روقا مع النادى.

س:ما سبب تقدم محمد أشرف روقا بشكوى ضد الزمالك؟

ج: تقدم محمد أشرف روقا بشكوى ض ناديه السابق للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادى، بعد قيام الزمالك بفسخ العقد من طرف واحد.

س: ما مدة عقد محمد أشرف روقا الذى تم فسخه من جانب الزمالك؟

ج: كان محمد أشرف روقا وقع على عقد لمدة 3 مواسم مع الزمالك، وفوجئ اللاعب بفسخ العقد " وفقا لما جاء فى الشكوى" بإرادة منفردة بناء على بند تم اضافته دون علم اللاعب وفى غيبته وذلك بعد توقعه على العقد.

س: كم تبلغ مستحقات روقا لدى الزمالك؟

ج: جاء في الشكوى أن مستحقات اللاعب عن موسم 2023- 2024 تبلغ 8 ملايين و819 ألفا و231 جنيها، وكذلك صرف مبلغ 666 ألفا و66 جنيها نسبة المشاركة 25% والمنصوص عليها في العقد، بالإضافة إلى صرف مستحقات اللاعب من الموسم الثالث 2024- 2025 والبالغة 11 مليونا و538 ألفا و461 جنيها، وذلك جراء التعسف والإهمال الجسيم من قبل نادى الزمالك بفسخ التعاقد.

س: ما الذى دفع روقا لتقديم شكوى ضد الزمالك ؟

ج: كشف روقا في تصريحات تلفزيونية أنه حاول التواصل مع مسؤولي نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، من أجل الوصول إلى صيغة تفاهم، لكنهم كانوا يتهربون منه ولم يمنحونه أي رد، لذلك لجأ لمحاميه الخاص من أجل الشكوى في اتحاد الكرة، بعد استنفاذ جميع المحاولات مع مسئولي الزمالك، مشددا على أنه متمسك بالحصول على مستحقاته ولن يتنازل عنها.

س: ما رد الزمالك على شكوى روقا؟

ج: كشف مصدر بالزمالك أن شكوى روقا لم تصل الى الزمالك أو يتم الاخطار بها من جانب اتحاد الكرة، وحال وصول إخطار بالشكوى الى النادى سيتم ارسال المستندات الخاصة بعقد اللاعب مع الزمالك الى اتحاد الكرة

