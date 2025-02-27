شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم علي يرحل عن منصب مدير الكرة فى مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتفق نادي مودرن سبورت مع عبدالحليم علي مدير الكرة على انتهاء العلاقة بينهما بشكل ودي ، ووجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الشكر إلى عبدالحليم علي مدير الكرة صاحب التجربة الرائعة على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وتمنى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت التوفيق للنجم عبدالحليم علي في الفترة المقبلة ، وستظل العلاقة الطيبة تجمع بين نادي مودرن سبورت وعبدالحليم علي بشكل دائم.