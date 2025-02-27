بطولة ألمانيا: بايرن يواجه شتوتغارت في مستهل أسبوعين حاسمين

الرياص - اسماء السيد - برلين : يخوض بايرن ميونيخ المتصدر أولى مباريات القمة المرتقبة في مدى أسبوعين عندما يحل ضيفا على شتوتغارت، وصيف بطل الموسم الماضي، الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة المانيا في كرة القدم.

بعد تعرضه لضربة قاسية من باير ليفركوزن الفائز بالثنائية الموسم الماضي والذي أخرج العملاق البافاري خالي الوفاض وبلا القاب للمرة الأولى منذ 11 عامًا في الموسم الماضي، انتعش بايرن ميونيخ بقيادة مدربه البلجيكي فنسان كومباني هذا الموسم حيث خسر مرة واحدة فقط في الدوري ويتربع على صدارته بفارق ثماني نقاط أمام حامل اللقب مع تبقي 11 مرحلة.

سيلتقي بايرن وباير في قمتين ناريتين في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ذهابا في ميونيخ وبعدها بستة أيام إيابا في ليفركوزن.

يدرك بايرن أن إهداره لأي نقطة في شتوتغارت ستكون بمثابة دفعة معنوية هائلة بالنسبة لليفركوزن، ليس فقط لقمة الأربعاء، ولكن في الدوري.

في مقابلة مع مجلة كيكر الأحد الماضي، أكد أولي هونيس، الرئيس السابق وصاحب النفوذ في النادي البافاري، أن التركيز الرئيسي لبايرن يجب أن يكون دائمًا على الدوري، حتى لو كان نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في ميونيخ.

وقال "أعتقد وآمل أن نستعيد لقب الدوري. هناك الكثير من الحديث عن دوري أبطال أوروبا... الدوري يعني الكثير بالنسبة لي".

حقق شتوتغارت نتائج جيدة ضد بايرن ميونيخ في المواسم الأخيرة في سعيه إلى احتلال المراكز الأربعة الأولى، بفوز وتعادل من آخر ست مباريات بينهما، والفضل يعود الى مدربه سيباستيان هونيس، ابن شقيق أولي هونيس.

منذ أن تولى هونيس تدريب شتوتغارت في نيسان/أبريل 2023، نجح في تحويل الفريق المتعثر الذي يعد تقليديًا أحد أكبر أندية ألمانيا، من مرشح للهبوط الى الدرجة الثانية إلى التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

في الموسم الماضي، تغلب شتوتغارت على بايرن 3 1 على أرضه في طريقه إلى التفوق على العملاق البافاري وإنهاء الموسم في الوصافة.

هذا العام، أثار هونيس الإعجاب مرة أخرى، حيث أعاد بناء فريق فقد هدافه المهاجم النجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي، وقطب الدفاع والقائد فالديمار أنتون (كلاهما إلى بوروسيا دورتموند) والمدافع الياباني هيروكي إيتو (بايرن ميونيخ).

سجل غيراسي 28 هدفًا في 28 مباراة في الدوري الموسم الماضي، لكن خسارته تم تعويضها بوصول المهاجم نيك فولتيمادي قبل بداية الموسم من فيردر بريمن.

كان فولتيمادي الفارع الطول (1.98 م) يلعب في خط الوسط أو كجناح في بريمن، لكن هونيس اشركه كقلب هجوم وتألق بشكل لافت مؤخرا على زميليه الدوليين دينيز أونداف والبوسني إرمدين ديميروفيتش.

سجل فولتمادي ثمانية أهداف في آخر 14 مباراة بالدوري، على الرغم من أنه غالبًا ما يشارك كبديل.

وأدى تألق الألماني البالغ من العمر 23 عامًا إلى مقارنات مع المهاجم الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، بالإضافة إلى مايسترو أرجنتيني حيث أطلق بعض المشجعين على فولتيمادي لقب "ميسي بطول مترين".

وقال فولتيمادي لصحيفة بيلد الأربعاء "من حيث أسلوب اللعب، أحب ميسي أكثر قليلاً حتى لو كان إبراهيموفيتش قد يكون الأنسب بالنظر الى القامة".

ويخوض باير ليفركوزن اختبارا لا يخلو من صعوبة بدوره خارج قواعده عندما يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الثالث والذي يعانى الأمرين منذ رحيل مهاجمه وهدافه الدولي المصري عمر مرموش الى مانشستر سيتي الانكليزي في فترة الانتقالات الشتوية حيث حقق فوزين فقط في ست مباريات.

ورغم رحيله، لا يزال مرموش يحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 15 هدفا مشاركة مع مهاجم باير ليفركوزن الدولي التشيكي باتريك شيك وبفارق ستة أهداف خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الانكليزي هاري كاين المتصدر.

ويدخل فرانكفورت المباراة على وقع هزيمة قاسية أمام مضيفه بايرن ميونيخ برباعية نظيفة حيث تجمد رصيده عند 42 نقطة وبات على وقع تهديد من فرايبورغ (39) وماينتس ولايبزيغ (38 لكل منهما) على المركزين الثالث والرابع المؤهلة الى المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

في المقابل، استعاد ليفركوزن سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين عندما تغلب على مضيفه هولشتاين كيل 2 0.

لاعب يجب متابعته: باسكال غروس (بوروسيا دورتموند)

بعد ستة أشهر من انضمامه من برايتون الانكليزي، يبدو أن باسكال غروس انتقل أخيرًا إلى بوروسيا دورتموند، النادي الذي شجعه عندما كان طفلاً.

قدم غروس (33 عامًا) أربع تمريرات حاسمة في الفوز الكبير على أونيون برلين 6 0 السبت الماضي، وهو أكبر عدد من التمريرات الحاسمة لأي لاعب في مباراة بالدوري الألماني منذ خمس سنوات.

كان لاعب خط الوسط يجلس على دكة البدلاء تحت قيادة مدرب دورتموند السابق نوري شاهين، لكنه يبدو منتعشًا تحت قيادة المدرب الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش.

قال غروس لموقع الدوري الألماني على الإنترنت الخميس: "كان مساندة زملائي بتمريرات حاسمة دائمًا أحد أهم مميزاتي"، مضيفا "حتى في إنكلترا، كان هذا هو الحال دائمًا".

وتابع "كانت علامتي المميزة التي جعلتني قويًا هي التمريرة قبل الأخيرة أو التمريرة الأخيرة لمساعدة زملائي في الفريق".

إحصائيات رئيسية

15 جاءت أهداف مهاجم باير ليفركوزن الدولي باتريك شيك الـ15 هذا الموسم في آخر 13 مباراة له.

21 في 21 سجل مهاجم بايرن ميونيخ الدولي الانكليزي هاري كاين 21 هدفًا في 21 مباراة في الدوري هذا الموسم، تسعة منها جاءت من ركلات جزاء.