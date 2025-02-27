شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تطلق مجموعة برامج جديدة فى رمضان.. فوازير ومسابقات رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قنوات أون سبورت عن إطلاق مجموعة من البرامج الجديدة خلال شهر رمضان، فى إطار التطوير الكبير الذى تشهده القناة على مستوى الشكل والمحتوى، وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للرياضة.

ويتصدر قائمة البرامج الجديدة "الروح الرياضية" للداعية مصطفى حسنى، والذى سيُبث يوميًا قبل الإفطار من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما ستنقل القناة منافسات بطولة كأس مصر للكرة الشراب، التى تُقام تحت رعاية الاتحاد المصرى لكرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة عددًا من البرامج الترفيهية والاجتماعية، من بينها فوازير رمضان، وبرنامج المسابقات "كورة على الرصيف" للإعلامى أحمد رأفت، إلى جانب برامج متنوعة تلبى اهتمامات المشاهد المصرى خلال الشهر الكريم.

ويأتى هذا التطوير ضمن استراتيجية القناة لتقديم محتوى رياضى مميز، يجمع بين التحليل الرياضى والترفيه، بما يواكب تطلعات الجمهور فى مصر والوطن العربى.