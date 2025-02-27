شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري..الأهلي في الصدارة ويترقب مواجهة بيراميدز والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

بتربع فريق الأهلي على صدارة الدوري المصري بشكل مؤقت بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي يتساوى معه في نفس رصيد النقاط بعدد 36 نقطة بعد فوز الفريق الأحمر على حرس الحدود بهدف نظيف في امباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد برج العرب.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري، وهي التي ستحدد شكل صدارة الدوري، من استعادة الفريق السماوي حال الفوز أو التعادل أو بقاء الأهلي على القمة حال خسارة بيراميدز.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:



جدول الدوري

بن شرقي يقود الأهلي للفوز على الحرس

خطف الأهلي فوزا ثمينا على حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز وصل الأهلي للنقطة 36 في المركز الأول في صدارة جدول الدوري بشكل مؤقت، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 22 نقطة في المركز السادس.

لم يظهر الأهلي بالمستوى المأمول في الربع ساعة الأولى وكان حرس الحدود الأنشط من الناحية الهجومية ووصل إلى مناطق الخطورة لمرمى الأهلي وهدد مرمى الأهلي بتصويبة في الدقيقة 9 ولكن أمسك بها مصطفى شوبير.

واستلم جراديشار كرة في الدقيقة 12 داخل منطق الجزاء ولكن لم يستغلها بشكل جيد وتابعها مروان عطية ولكن لم يتعامل معها بشكل صحيح وتحولت إلى ركنية، وهدد الحرس مرمى الأهلي بتصويبة ثانية في الدقيقة 14 ولكن أمسك بها شوبير، وسدد أحمد رضا تصويبة في الدقيقة 15 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الزنفلي.

وهدد حسين الشحات مرمى الحرس بهجمة في الدقيقة 17 ولكن أشار حكم الراية بوجود حالة تسلل، وصوب الدغيمي تسديدة على مرمى الأهلي في الدقيقة 21 ولكن مرت أعلى العارضة، بعد متابعته لهجمة منظمة للحرس، وصوب إمام عاشور تسديدة على مرمى الحرس في الدقيقة 24 ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات.

وأهدر وسام أبو علي فرصة هدف للأهلي في الدقيقة 29 بعد استلام عرضية من الجبهة اليمنى ولكن سددها برعونة وتحولت إلى ركلة مرمى، وهدد جراديشار مرمى الحرس بتصويبة في الدقيقة 33 ولكن ارتطمت بالقائم وأمسك بها محمود الزنفلي.

وصوب إمام عاشور تسديدة في الدقيقة 37 ولكن مرت أعلى العارضة، ورفض وسام هدية جراديشار في الدقيقة 41 بعدما أعطاه رأسية ولكن لم يتعامل معها بشكل جيد، وصوب إمام عاشور من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44 ولكن بعيدا عن المرمى ، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تغييرين مع بداية الشوط الثاني بنزول عمرو السولية وأشرف بن شرقي بدلا من أحمد رضا ، وهدد إمام عاشور مرمى الحرس بتسديدة في الدقيقة 56 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الزنفلي.

وأهدر وسام أبو علي فرصة تسجيل هدف التقدم من متابعته لهجمة خطيرة في الدقيقة 67، وأجرى الأهلي تغيير ثالث في الدقيقة 68 بنزول عمر كمال بدلا من محمد هاني، وهدد محمود ممدوح مرمى الأهلي بهجمة خطيرة في الدقيقة 73 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى شوبير، وهدد إمام مرمى الحرس بتصويبة في الدقيقة 75 ولكن مرت بجوار القام الأيمن لمرمى الزنفلي.

وهدد وسام أبو علي مرمى الحرس في الدقيقة 90 من متابعته لعرضية بن شرقي ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الزنفلي، وصوب بن شرقي تسديدة في الدقيقة 91 ولكن أنقذها الزنفلي.

وأحرز بن شرقي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 93 بطريقة رائعة، بعد هجمة منظمة اختراق دفاع الحرس واستلم الكرة بصدره داخل منطقة الجزاء وسددها على يمين الزنفلي، وأجرى الأهلي تغيير رابع بنزول أشرف من داري بدلا من إمام عاشور في الدقيقة 95 من عمر المباراة، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي ليستعيد نغمة الانتصارات بعد التعادل الأخير في القمة أمام الزمالك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هانى ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس

الوسط: مراون عطية وأحمد رضا وإمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات وجراديشار ووسام أبو على

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من، محمد الشناوي – عمر كمال – أكرم توفيق – أشرف داري - عمرو السولية - كريم وليد - أشرف بن شرقي- احمد نبيل كوكا – محمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي - محمد سامي – إبراهيم عبد الحكم - عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: محمد مجلي – إيزي إيميكا

الهجوم: محمود ممدوح – كاريديولا – حازم العسكري