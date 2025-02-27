شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى الإسماعيلى بعد الهزيمة السادسة بآخر 7 جولات واستقالة بمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت الأمور داخل صفوف نادى الإسماعيلى بعد هزيمة الدراويش أمام فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دورى nile.

وواصل الإسماعيلى نتائجه السيئة ليتوقف رصيده عند 13 نقطة فى المركز السادس عشر بفارق نقطة واحدة عن مركز الهبوط، وحال فوز إنبى على غزل المحلة فى هذه الجولة سيتخطى الإسماعيلى ويصبح فى مركز الهبوط بجانب مودرن سبورت.

الهزيمة السادسة فى 7 مباريات

وتلقى الإسماعيلى الهزيمة السادسة فى آخر 7 جولات، حيث يعود آخر فوز للإسماعيلى إلى 21 يناير الماضى عندما فاز على سموحة بهدف نظيف، ليتراجع الفريق إلى مناطق الخطر فى الجدول.

رحيل حمد إبراهيم وتعيين عماد سليمان

قدم حمد إبراهيم المدير الفنى استقالته من مهمة تدريب الدراويش بعد الهزيمة من الجونة بهدفين نظيفين، ليقبل مجلس الإدارة الاستقالة ويمنح عماد سليمان مهمة تدريب الفريق لنهاية الدور الأول.

وقاد عماد سليمان بمعاونة أحمد العجوز الفريق فى 3 مباريات حتى الآن، خسر من الأهلى برباعية نظيفة، ثم تعادل مع المصرى البورسعيدى سلبيا، وأخيرا سقط على أرضه أمام فاركو بهدفين، ويتبقى له مباراة فى الدور الأول أمام زد.

استقالة محمد جمال

وقدم محمد جمال عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، استقالته بعد الهزيمة من فاركو، عبر حسابه على "فيس بوك": "السلام عليكم ورحمة الله.. جمهور النادى الإسماعيلى.. أعلن أننى أتقدم باستقالتى من عضوية مجلس إدارة النادى الإسماعيلى احتراما لنفسى واحتراما لجماهير النادى الإسماعيلى ونفورا من أفعال رئيس النادى المستمرة فى تشتيت قوة المجلس وتفريقه وبدلا من محاولاتنا جميعا لإيحاد حلول للخروج من الأزمات المتلاحقة للنادى، إلا أننا كمجلس إدارة تفرغنا للقضايا والإيقافات".



محمد جمال

وأضاف: "استطاع رئيس النادى أن يشتت عملنا للتنكيل من البعض لخدمة أهوائه الشخصية بدلا من أن يكون عملنا من أجل مصلحة النادى الإسماعيلى وحل أزماته وليعلم الله كم كنت مخلصا وأمينا على النادى الإسماعيلى رغم كل ما تعرضت له من انتقادات وتجريح، ولكننى لم أنساق وراءها وأعلن أننى مستمر فى ملاحقة رئيس النادى ومعاونيه فى كل ما تسبب به هؤلاء من أزمات عن عمد أو غير عمد من أزمة إيقاف القيد والتى أثبت شخصيا بالقانون فى اجتماعات المجلس وفى شكوى منفصلة للجهة الإدارية مخالفة رئيس النادى للوائح وتسببه الواضح والصريح فى تلك الأزمة منفردا وعدد آخر من الأزمات والشبهات التى لن أتهاون فى مطالبة الجهات المعنية بالتحرى والتقصى واتخاذ اللازم فيهالم نستطع أن نلبى طموحات الشارع الاسماعيلي".

وواصل: "ولم تكن القضايا والديون وحدها العائق بل ساعدهم رئيس النادى وأمين الصندوق بطريقة ادارتهم وتفردهم بالقرارات بشكل جعل النادى فى هذا الوضع الاستمرار فى وضع المسئولية دون أن يكون لك قرار هو شىء من العبث ومواصلة العبث جريمة وأخيرا أعتذر لكل من وثق بى وتفائل بوجودى بالخير عن عجزى وقلة حيلتى وأدعو الله أن تتحسن الأمور ويصبح الفريق فى وضعية أفضل فى قادم الأيام والله ولى التوفيق".