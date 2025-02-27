شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام زد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة من مساء اليوم يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره زد، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدى الونش، صلاح مصدق، ومحمود بنتايج في خط الدفاع، على أن يعتمد على محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر في خط الوسط، مع الاستعانة بناصر منسى، وأحمد مصطفى زيزو في الهجوم.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 15 مباراة و8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض زد المباراة محتلاً المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة و4 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.

وحذر بيسيرو اللاعبين خلال التدريبات من التهاون أمام مرمى زد، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبا باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس ويمنحهم دفعة معنوية، كما اهتم الجهاز الفني للأبيض على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات زد لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.