شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى مع الأهلى.. هدفين بـ4 نقاط.. فى 75 دقيقة لعب والان مع تفاصيل الخبر

نجح المغربى أشرف بن شرقى لاعب الأهلى فى وضع بصمته سريعا مع الفريق الأحمر، بعدما انضم لصفوفه فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع نادى الريان القطرى، والانضمام إلى نادى القرن الأفريقى.

بن شرقى تألق فى أول مشاركتين له مع الأهلى أمام الزمالك فى قمة الدورى بالجولة الـ15 وأمام حرس الحدود فى الجولة الـ16 رغم مشاركته بديلا فى المباراتين، ولكن صنع الفارق.

وساهم بن شرقى فى تسجيل هدفين فى أول مباراتين مع الأهلى، حيث سجل هدف التقدم للأهلى فى مرمى الزمالك قبل أن تنتهى المباراة بالتعادل، ثم سجل هدف الفوز فى الوقت القاتل أمام حرس الحدود، ليهدى الأهلى 4 نقاط ثمينة فى المباراتين.

وشارك أشرف بن شرقى بديلا فى المباراتين أمام الزمالك التى شهدته مشاركته فى الدقيقة 60 ولعب لمدة 30 دقيقة، ثم مع بداية الشوط الثانى أمام حرس الحدود لمدة 45 دقيقة، ليصل إجمالى دقائق لعبه مع الأهلى 75 دقيقة، وسجل فيها هدفين منح بهما فريقه 4 نقاط يعتلى بها صدارة الدورى حاليا بشكل مؤقت.

أشرف بن شرقي غاب عن المشاركة مع الأهلي منذ يناير الماضي حتى مباراة القمة بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وخضع لبرنامج تأهيلي، قبل أن يتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، ويقدم أوراق اعتماده مع الأهلي.