شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة المرحلة النهائية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة فى قمة المرحلة النهائية بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2024-2025 بين الأهلى والزمالك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

موعد مباراة الأهلى والزمالك

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى دورى اليد فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

يقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفنى للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين.

وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .

ويعتلي فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل.

وشهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30.