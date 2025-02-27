شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على زد إف سى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق زد على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز دورى Nile.



الزمالك يتفوق على زد فى القيمة التسويقية

الزمالك يتفوق على زد إف سى فى القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.55 مليون يورو، بينما جاءت القيمة التسويقية لفريق زد 5.73 مليون يورو.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 15 مباراة و8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض زد المباراة محتلاً المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 19 نقطة من 15 مباراة و4 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.

ويتطلع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تحقيق الفوز الأول مع القلعة البيضاء بعد التعادل فى أول مباراتين مع بتروجت والأهلى، بينما يستهدف مجدى عبد العاطى مدرب زد مواصلة الانتصارات بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة فى الجولة الماضية.

وحذر بيسيرو اللاعبين خلال التدريبات من التهاون أمام مرمى زد، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس، ويمنحهم دفعة معنوية كما اهتم الجهاز الفنى للأبيض على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات زد لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم فى بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة فى صفوفه.