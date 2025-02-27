شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلتقي سبورتنج وديًا اليوم استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بفريق سبورتنج، على هامش معسكره المقام بمشروع الهدف استعدادا لخوض نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تقام أبريل المقبل في كوت ديفوار، حيث يتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلًا من، نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

ويضم جهاز المنتخب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد عصام محلل الأداء وأحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد)، وأحمد وهب (المصري)، وأحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد عابدين (سيراميكا كليوباترا)، أحمد عبد العزيز زيزو (زد)، محمد نبيه (غزل المحلة)، عبد الله بوستنجي (سموحة)، عبد العزيز سعيد (سموحة)، بلال موسى (زفوله الهولندي)، يوسف عبد الحفيظ (سيراميكا كليوباترا)، محمد سمير (إنبي)، محمود لبيب (الأهلي)، ومهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (مودرن سبورت)، ومحمد السيد (الزمالك)، وأحمد وحيد (الأهلي)، ومصطفى عكاشة (زد)، وخالد ربيع (أبو قير للأسمدة)، وهادي عامر (سموحة)، كريم حسين (سوانزي سيتي الإنجليزي)، ومحمد عبد الله (الأهلي)، وعمر أسامة (إنبي)، وأحمد أبو الفتح (المصري)، وحامد عبد الله (إنبي).

الهجوم: محمد رأفت (الأهلي)، ومحمد عبد الناصر (المقاولون العرب)، ومهند محمد (المقاولون العرب)، وكريم سعيد (وادي دجلة)، وعمر فتحي عموري (الاتحاد السكندري)، وأدهم علاء (الاتحاد السكندري)، وأيمن أمير عبد العزيز (الزمالك).