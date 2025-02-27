دوري "أن بي ايه": بيستونز يخطف فوزه الثامن تواليا امام حامل اللقب

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : واصل ديترويت بيستونز نتائجه الرائعة في الفترة الأخيرة وأسقط ضيفه بوسطن سلتيكس حامل اللقب 117 97 الأربعاء، رافعا سلسلة انتصاراته المتتالية الى ثمانية فيما مُني سلتيكس بهزيمته الاولى بعد ستة انتصارات ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتألق من جانب بيستونز مالك بيزلي مع 26 نقطة بعد دخوله من دكة البدلاء، حيث سجل بنجاح ست من أصل 11 تصويبة ثلاثية.

كذلك، برز كيد كانينغهام بـ 21 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة ليحرز ثنائيته المزدوجة "دابل دابل" الـ 26 هذا الموسم، حيث أجبر دفاع بيستونز، سلتيكس، على ارتكاب 19 كرة ضائعة أثمرت عن 24 نقطة لأصحاب الأرض.

وفي نيويورك، سجل جايلن برونسون 34 نقطة ليقود نيكس للفوز على فيلادلفيا سينتي سيكسرز 110 105.

وأضاف للفائز مايكل بريدجز 28 نقطة والبريطاني أو جي أنونوبي 16.

في المقابل، كان تايريز ماكسي أفضل مسجل لسيكسرز بـ 30 نقطة، في ظل استمرار غياب لاعب الارتكاز النجم جويل إمبيد، ليتلقى الفريق خسارته التاسعة تواليا.

واستعاد أوكلاهوما سيتي متصدر الغرب توازنه بعد خسارته الاخيرة امام مينيسوتا تمبروولفز الاثنين وفاز على نتس 129 121 في بروكلين.