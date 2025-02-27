شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو لم يوقع على عقود الرحيل عن الزمالك.. مصدر يكشف والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك أن اللاعب لم يوقع على عقود الانتقال إلى أى نادٍ آخر، رغم العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن زيزو لم يوقع على أى عقد لأى نادٍ حتى الآن، رغم أن عقده ينتهى بنهاية الموسم ويحق له التوقيع دون الرجوع إلى إدارة ناديه، لكنه مازال ملتزما بعقده مع الفريق.

وأضاف المصدر أن اللاعب تلقى عروضا قبل نهاية عقده مع الفريق، لكنه لم يوافق على الرحيل، وتمسك بالزمالك، وحتى الآن لم يوقع للرحيل عن الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره زد بالجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز، باللقاء الذى يقام فى السابعة من مساء غد الخميس باستاد القاهرة.

ويضم الزمالك عددا من اللاعبين تنتهى عقدهم بنهاية الموسم، ويحق لهم التوقيع لأى نادٍ مثل عبد الله السعيد، أحمد مصطفى زيزو، محمود حمدى الونش، بالاضافة إلى عمر جابر.