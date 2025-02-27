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المتحدة تنشر ملخص اليوم الأول من بطولة الجمهورية للجودو

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المتحدة تنشر ملخص اليوم الأول من بطولة الجمهورية للجودو

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 27 فبراير 2025 10:11 ص

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للرياضة، فيديو لملخص اليوم الأول من بطولة الجمهورية للجودو، 2025 لمواليد 2010 و2011، والتي تقام في نادي الزهور خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري.

ويظهر في الفيديو الذى تم نشره على صفحة الشركة بموقع التغريدات x  تويتر سابقا،  الحماس والتشجيع المثالى من الجميع، سواء من المدربين أو أولياء الأمور، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد.

 

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن رعايتها وتنظيمها لبطولة الجمهورية للجودو 2025 لمواليد 2010 و2011، والمقرر إقامتها في نادي الزهور خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، بالتعاون مع الاتحاد المصري للجودو، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم اللعبة وتطويرها.

وحرصًا على إتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة المنافسات، سيتم نقل فعاليات البطولة عبر قنوات أون سبورت وكورة بلس، ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الاهتمام برياضة الجودو ورعاية المواهب الواعدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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