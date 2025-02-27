شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج ونور الطيب بطلا الاسكواش يُرزقان بابنتهما الثانية ملك والان مع تفاصيل الخبر

رزق البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش وقائد المنتخب الوطنى، وزوجته بطلة الاسكواش المعتزلة نور الطيب، بابنتهما الثانية ملك، وكتب على فرج عبر حسابه على إنستجرام "الآن فريدة أصبحت أخت كبرى، ربنا رزقنا بملك على فرج".

وكان البطل المصرى كشف فى وقت سابق خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن زوجته نور الطيب اتخذت قرار الاعتزال قبل عدة أشهر لانتظارها مولودهما الثانى.

وتصدر علي فرج التصنيف العالمي الأخير للاسكواش، الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين يوم الاثنين الماضي، محققاً 90 أسبوعا متواصلاً على قمة التصنيف العالمي.

وغاب البطل المصري عن حفل تكريم لاعبي المنتخب الوطني الذي أقامه اتحاد الاسكواش أمس، وذلك على خلفية التتويج ببطولة العالم في منافسات الرجال والسيدات، نظراً لاستقبال مولودته الجديدة.

وكان ثنائي الاسكواش المصري علي فرج، المصنف الأول عالمياً للرجال الاسكواش، ونوران جوهر المصنفة الأولى للسيدات، حصدا بطولة تكساس للاسكواش، التي استضافتها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



ابنة علي فرج



أسرة علي فرج