شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يواجه المعادى واليخت بافتتاح مرحلة تحديد البطل بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، مباريات المرحلة الثانية بدورى الكرة النسائية لتحديد بطل الدورى بعد فترة التوقف بسبب مباراتى المنتخب الوطنى للكرة النسائية مع رواندا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2026.

تقام اليوم مباراة واحدة بين مودرن سبورت والمعادى واليخت فى تمام الثانية والنصف ظهرا، على أن تستأنف باقى المباريات غدا الجمعة بين الأهلى وزد، بيراميدز ودجلة، البنك الأهلى والزمالك، مسار والمقاولون العرب وتقام هذه المباريات فى تمام الثانية والنصف ظهرا.

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.