شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مسعد يودع ربع نهائى بطولة كندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

ودع عمر مسعد منافسات الدور ربع النهائى ببطولة كندا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها كندا خلال الفترة بين 24 فبراير الجارى إلى 1 مارس المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 50 ألف دولار.

وخسر عمر مسعد بطل مصر فى الاسكواش أمام السويدى ديميترى شتيانمان بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-3, 11-8, 11-2.

وكان عمر مسعد تأهل إلى ربع النهائي عقب الفوز في دور الـ 16 على تشارلي لي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 8-11, 11-6, 12-10, 11-1.

بينما خسر كريم التركي أمام الإنجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-4, 11-9.

وكان البطل المصرى الواعد كريم التركى توج بلقب بطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش، والتي استضافتها كندا خلال الفترة بين 18 إلى 23 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 15 ألف دولار.

وفاز كريم التركى فى الدور النهائى على الإنجليزى توم والش المصنف الثانى بالبطولة، بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 6-11, 11-6, 17-15.