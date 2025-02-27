شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينتهي من قيد 5 لاعبين فى القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات قيد الرباعي الذي تم التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة ، وهم السلوفيني جراديشار وأحمد رضا ومصطفى العش والمغربي أشرف بن شرقي بجانب النجم التونسي علي معلول الذي تم قيده في ميركاتو الشتاء الأخير بعدما تم رفع أسمه من قائمة الفريق الصيف الماضي بسبب إصابته في وتر اكيلس ، وتم قيد الخماسي في القائمة الأفريقية قبل ساعات من إغلاق باب القيد في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" يوم 28 فبراير الجاري.

قائمة الأهلي الأفريقية تضم 37 لاعبًا مع 3 أماكن شاغرة قبل غلق القيد

وبذلك تكون قائمة الأهلي الأفريقية ، تضم 37 لاعباً بعدما تم قيد 32 لاعباً الصيف الماضي ويتبقي للنادي 3 أماكن شاغرة لكن لا يحق له قيد أكثر من 7 لاعبين في فترة الإنتقالات الشتوية حسب لوائح الكاف.

والـ37 لاعباً المُقيدين ضمن قائمة الفريق الأفريقية ، هم : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفي مخلوف - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد – أحمد عابدين – يوسف سيد عبد الحفيظ - محمد عبدالله - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو – عمر الساعي – مصطفى أبو الخير -وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا وسمير محمد و جراديشار وأحمد رضا ومصطفى العش وأشرف بن شرقي وعلي معلول.

