شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وزد يصطدمان فى الجولة 16 من دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وزد فى السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" فى مباراة يبحث فيها كل طرف عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للتقدم فى جدول الترتيب.

يدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 15 مباراة و8 انتصارات و4 تعادلات و3 هزائم بينما يخوض زد المباراة محتلاً المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة و4 انتصارات و7 تعادلات و4 هزائم.

ويتطلع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى تحقيق الفوز الأول مع القلعة البيضاء بعد التعادل فى أول مباراتين مع بتروجت والأهلي، بينما يستهدف مجدى عبد العاطى مدرب زد مواصلة الانتصارات بعد الفوز على غزل المحلة بثنائية نظيفة فى الجولة الماضية.

وحذر بيسيرو اللاعبين خلال التدريبات من التهاون أمام مرمى زد، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات المنافس، ويمنحهم دفعة معنوية كما اهتم الجهاز الفني للأبيض على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات زد لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ويستعيد الجهاز الفنى للزمالك خدمات كل من شيكابالا وأحمد فتوح وناصر ماهر بعد غيابهم عن المباريات الماضية، بينما يستمر غياب محمود جهاد بسبب معاناته من إصابة فى العضلة الخلفية وكذلك نبيل عماد "دونجا" بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

على الجانب الأخر حذر مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد لاعبى فريقه من نشوة الفوز على غزل المحلة فى الجولة الماضية مطالبهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض الذى يملك تطلعات كثيرة وحوافز قوية مع جهازه الفنى الجديدة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد، في الدفاع: عمر جابر، صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج، في الوسط: محمد شحاتة، محمد السيد، عبدالله السعيد، في الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

ومن ناحية أخري من المتوقع أن يدخل زد المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: علي لطفي، خط الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال، خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا، خط الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.