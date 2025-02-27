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طلائع الجيش يواجه البنك الأهلي في مواجهة قوية بالدوري

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طلائع الجيش يواجه البنك الأهلي في مواجهة قوية بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب – هيثم عويس

الخميس، 27 فبراير 2025 07:30 ص

يواجه طلائع الجيش مع البنك الأهلى في السابعة مساء على استاد جهاز العسكري، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل، في مباراة ستحظى بالندية والإثارة من جانب الفريقين.

يستضيف طلائع الجيش نظيره البنك الأهلى ، ويسعى أبناء الطلائع في مواصلة العروض القوية وتحقيق الفوز في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعبون مؤخرا تحت قيادة فنية لعبد الحميد بسيونى الذى ظهر الفريق معه بشكل مختلف منذ بداية الموسم .
ويدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الثامن برصيد 20 نقطة حققها الفريق في 15 مباراة حيث فاز في خمسة وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم أيضا ، أحرز لاعبوه 11 هدفا ، ومنى مرماه بـ14 هدفا .
في الوقت نفسه يخوض البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بمعنويات مرتفعة جدا بعد تحقيق عدة إنتصارات في اللقاءات الأخيرة والتي أدت لإرتفاع رصيده إلى 25 نقطة نقطة صعدت به للمركز الرابع بجدول الترتيب .
ويحاول طارق مصطفى الضغط على أهل قمة لاسيما وأنه يمتلك لاعبين على مستوى جيد على رأسهم التوجولى ياو أنور وأسامة فيصل ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولى وغيرهم من اللاعبين الأكفاء .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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