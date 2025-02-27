شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك في قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

تقام في السادسة مساء اليوم الخميس، مواجهة قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي و الزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .

يقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين .

وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .

يعتلي فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة .

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .