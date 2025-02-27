شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك في قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 27 فبراير 2025 07:00 ص
تقام في السادسة مساء اليوم الخميس، مواجهة قمة المرحلة النهائية بدوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 بين الأهلي و الزمالك علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر .
يقام اللقاء بدون جماهير وفقا لما أسفر عنه الإجتماع الفني للمباراة وسط السماح بحضور 40 فردا من أسر اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين .
وشهد الظهور الأخير لكلا الفريقين في الدوري فوز الأهلي علي الزهور بنتيجة 32-19 ، فيما فاز الزمالك علي البنك الأهلي بنتيجة 30-23 .
يعتلي فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 24 نقطة ، يليه الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة .
وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .
شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز