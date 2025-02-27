شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى الكرة النسائية قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل.. مسار متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق الكرة النسائية بنادى مسار ترتيب دورى الكرة النسائية، قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل، متفوقا على الأهلى صاحب الوصافة بنقطة واحدة بعد انتهاء مباريات الدور الأول دون هزيمة.

ويحتل فريق مسار صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 46 نقطة، بعدما أنهى الدور الأول دون هزيمة، بعدما فاز في 15 مباراة وتعادل في لقاء وحيد أمام وادى دجلة، متفوقا على الأهلى صاحب الوصافة برصيد 45 نقطة، جمعها من 15 فوزا وهزيمة كانت من مسار بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب دورى الكرة النسائية

1 مسار 46 نقطة

2 الأهلى 45 نقطة

3 وادى دجلة 41 نقطة

4 الزمالك 37 نقطة

5 مودرن سبورت 32 نقطة

6 البنك الأهلى 32 نقطة

7 زد 32 نقطة

8 المقاولون العرب 26 نقطة

9 بيراميدز 19 نقطة

10 المعادى واليخت 17 نقطة

وتنطلق اليوم الخميس، مباريات المرحلة الثانية بدورى الكرة النسائية لتحديد بطل الدورى بعد فترة التوقف بسبب مباراتى المنتخب الوطنى للكرة النسائية مع رواندا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للسيدات 2026.

تقام اليوم مباراة واحدة بين مودرن سبورت والمعادى واليخت فى تمام الثانية والنصف ظهرا، على أن تستأنف باقى المباريات غدا الجمعة بين الأهلى وزد، بيراميدز ودجلة، البنك الأهلى والزمالك، مسار والمقاولون العرب وتقام هذه المباريات فى تمام الثانية والنصف ظهرا.

ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.