شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصطدم بالمصري اليوم في الظهور الأول لـ"أنيس بوجلبان" والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق سموحة مواجهة صعبة وقوية عندما يلتقي مع المصرى في الرابعة عصر على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دورى نايل، في الظهور الأول للتونسي أنيس بوجلبان الذي تولى تدريب الفريق البروسعيدي خفا لعلي ماهر.

ويستضيف سموحة نظيره المصرى البورسعيدى في لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرا للظروف الصعبة والنتائج المتذبذبة التي يمر بها الفريقين ، فأبناء الموج الأزرق خسروا أخر مبارياتهم أمام إنبى بهدف مقابل للاشئ وهو ما أدى لتوقف رصيدهم عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر

ويسعى أحمد سامى المدير الفني للفريق لتغيير بعض العناصر من أجل تحقيق النتيجة المرجوة بالفوز وتحقيق الثلاث نقاط .

في المقابل يدخل المصرى البورسعيدى بثوبه الجديد تحت قيادة التونسى أنيس بوجلبان عقب رحيل على ماهر بعد تعادل النادى الساحلى مع الإسماعيلى سلبيا ، ومن قبلها الخسارة أمام غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ ، مما أدى لتوقف رصيد الفريق عند 24 نقطة وهبوطه للمركز الخامس بجدول الترتيب .

ومن المتوقع أن تشهد تلك المباراة إثارة قوية بين الفريقين في ظل اقتراب المستوى الفني بين اللاعبين داخل الملعب ، ورغبة المديرين الفنيين في إثبات أنفسهم بتحقيق نقاط المباراة .

وفى مباراة لا تقل قوة عن سابقتها يستضيف طلائع الجيش نظيره البنك الأهلى ، ويسعى أبناء الطلائع في مواصلة العروض القوية وتحقيق الفوز في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعبون مؤخرا تحت قيادة فنية لعبد الحميد بسيونى الذى ظهر الفريق معه بشكل مختلف منذ بداية الموسم .

ويدخل طلائع الجيش المباراة في المركز الثامن برصيد 20 نقطة حققها الفريق في 15 مباراة حيث فاز في خمسة وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم أيضا ، أحرز لاعبوه 11 هدفا ، ومنى مرماه بـ14 هدفا .

في الوقت نفسه يخوض البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بمعنويات مرتفعة جدا بعد تحقيق عدة إنتصارات في اللقاءات الأخيرة والتي أدت لإرتفاع رصيده إلى 25 نقطة نقطة صعدت به للمركز الرابع بجدول الترتيب .

ويحاول طارق مصطفى الضغط على أهل قمة لاسيما وأنه يمتلك لاعبين على مستوى جيد على رأسهم التوجولى ياو أنور وأسامة فيصل ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولى وغيرهم من اللاعبين الأكفاء .