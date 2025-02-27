شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وزد في الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره زد في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

نرصد فى السطور التالية أبرز المعلومات عن مباراة الزمالك وزد..

1- موعد مباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك أمام زد في السابعة من مساء غد الخميس ضمن منافات الجولة السادسة عشر، بإستاد القاهرة، حيث انطلقت مباريات الأسبوع الـ 16 أمس الأربعاء، وتستمر حتى الجمعة.

2- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت مباراة الزمالك وزد، مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل الكروى

3- ترتيب الزمالك وزد في جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة في المركز الثالث برصيد 28 نقطة بعد أن خاض 15 مباراة ، حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات ، وخسر 3 مواجهات.

في المقابل يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات و خسر في 4 منها.

4- نتيجة أخر ظهور للزمالك وزد

وتعادل الزمالك في المباراة الماضية أمام الأهلى ايجابيا بهدف لكل فريق، بينما فاز زد على غزل المحلة بهدفين دون رد.

5- التشكيل المتوقع للزمالك امام زد

ومن المتوقع أن يخوض بيسيرو القاء بتشكيل مكون من محمد عواد لحراسة المرمى، في الدفاع: عمر جابر، صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج، في الوسط: محمد شحاتة، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، في الهجوم أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.