شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل ملف تعديل عقد إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادي الأهلي، تأجيل ملف تعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق رغم اتفاق الجميع في النادي على أن إمام أصبح من أهم لاعبي الفريق على خلفية الأداء القوي الذي يُقدمه خلال الفترة الماضية ومساهمته الواضحة في الإنتصارات الأخيرة للمارد الأحمر .

وينوي مسئولو النادي الأهلي فتح ملف تجديد إمام عاشور بعد الإنتهاء من تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي حيث مازالت الإدارة الحمراء تتفاوض وتسعى لحسم تجديد عقود ، كلاً من ، محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

فى الوقت نفسه، تقدم النادي الأهلي بشكوي إلي لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، ضد جماهير نادي الزمالك نظرا لما بدر منها من تجاوزات غير لائقة وسباب وشتائم غير مبررة بحق لاعب النادي الأهلي أمام عاشور أثناء مباراة القمة الأخيرة التي أقيمت السبت الماضي.

وجاء في الشكوي أن جماهير الزمالك قامت بتوجيه الألفاظ الخارجة وأقبح الشتائم ضد اللاعب الذي التزم أقصي درجات ضبط النفس تجاه هذا السباب الجماعي.

وطالب النادي بسرعة الفصل في هذه الشكوي لتكون قرار رادعًا عن تكرار مثل هذه المخالفات للحفاظ علي الجوانب الأخلاقية وقيم المجتمع والصورة الحضارية للكرة المصرية.