شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الطلائع في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم ،الخميس، الإستعداد لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الإولى لبطولة الدوري الممتاز .

وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة حرس الحدود التي أقيمت أمس بالجولة الـ16 ويخوض الفريق اليوم مران استشفائي للاعبين الأساسيين في لقاء الحدود ، فيما سيخوض المُستبعدين مران قوي.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة خاصة مع معاونيه على هامش مران اليوم بهدف مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق وترتيبات المرحلة المقبة ومواعيد التدريب في شهر رمضان .

على جانب آخر، يرفض مسئولو النادي الأهلي مناقشة مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني من الاستمرار فى قيادة الفريق الأحمر أو رحيله أو التعامل معه بالقطعة، بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري، وآخرها التعادل مع الزمالك وتوسيع الفارق مع بيراميدز على صدارة الدوري إلى 3 نقاط لصالح الفريق السماوي، وهو ما يجعل مهمة بطل الدوري في آخر نسختين فى الحفاظ على اللقب بالنسخة الحالية صعباً.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد الثقة في المدرب السويسري، وعدم مناقشة توجيه الشكر للمدرب، بسبب تراجع النتائج، على أن يتم تقييمه قبل نهاية الموسم الحالي، بعد الانتهاء من المشاركة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر خلال الأيام المقبلة، لمناقشته فى أسباب تراجع النتائج وفلسفته فى التعامل مع التغييرات خلال المباريات، وعدم الاعتماد على بعض اللاعبين وخروجهم من حساباته، مثل عمر الساعي وكريم الدبيس وعلي معلول وعمر كمال.